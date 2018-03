Debat: Landbrug - et erhverv på støtten

Læserbrev: Den 17. marts beklager Anker Nielsen, Bagenkop, sig over landbrugsstøtten og over, at han er mere end grundigt træt af at høre om landbrugets vigtighed.

Jeg kan måske fjerne lidt af hans træthed og give ham lidt mere livslyst ved at fortælle, at jeg - lige som også landbruget - principielt gerne så støtten afskaffet, fordi den rent faktisk ikke hjælper landbruget, men blot gør forholdene for landbruget meget mere komplicerede.

Jeg ved så også fra 40 års erfaring indenfor international handel med landbrugsprodukter, at det rundt regnet ville fordoble priserne på fødevarer. Det er kun forbrugerne, der nyder godt af landbrugsstøtten.

Før min kone og jeg satte børn i verden (i 1962) brugte vi 20 procent af to pæne indkomster på mad, men i dag, hvor børnene for længst er draget af reden, og hvor vi er phd'er (pensionister hele dagen) kan vi nøjes med 8,7 procent af vore pensionsindkomster.