Spillerne i Aalborg, Esbjerg og Herning har haft god tid til at forberede sig på de afsluttende DM-kampe.

Med henholdsvis 11 og 8 fridage i benene bør det være friske spillere fra Aalborg Pirates og Esbjerg Energy, der mødes i DM-semifinalen ishockey.

Den usædvanlig lange pause midt i et ellers intenst slutspil skyldes, at kvartfinaleserien mellem Rungsted og Rødovre trak helt ud i syv kampe, mens Aalborg og Esbjerg var hurtigere til at gøre sig færdige.

Esbjerg vandt 4-1 i kampe over Sønderjyske, mens Aalborg kun skulle bruge fire opgør til at verfe lokalrivalen Frederikshavn af vejen.

- "Pirates" er lidt i samme situation som os, for de har nemlig haft en kamppause og har haft mulighed for at forberede sig på semifinalerne, ligesom vi har.

- Jeg er sikker på, at de har forberedt sig optimalt og vil være klar fra kamp et, siger Esbjerg-træner Mark Pederson i en pressemeddelelse.

Modstanderen Aalborg har haft en fin sæson, hvor klubben har vundet pokalturneringen og blev nummer to i grundspillet.

Esbjerg fører dog 3-2 i indbyrdes kampe i denne sæson, men i Esbjerg-lejren er der respekt for nordjyderne.

- Aalborg er et stærkt hold, og nordjyderne har været stærke i de seneste sæsoner. Det illustreres af, at Aalborg gjorde rent bord med fire sejre i fire kampe mod Frederikshavn White Hawks i kvartfinaleserien.

- Generelt er det et mandskab med stor bredde, ikke mindst blandt holdets forwards. Når man betragter nordjydernes defensiv, råder holdet over en solid keeper, siger Mark Pederson.

Første kamp mellem de to hold begynder tirsdag klokken 19 i Aalborg. Kamp to spilles i Esbjerg på fredag.

I den anden semifinaleserie spiller grundspilsvinderne fra Herning mod Rungsted. Midtjyderne har hjemmeis i første opgør.