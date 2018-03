Aarup: Industrien i Aarup præsenterer lørdag 7. april et stort navn indenfor den populære folkemusik, duoen Jane & Shane, der består af engelske Jane Clark og irske Shane Donnelly.

Efter et års spillepause, hvor Jane har været på barsel, er duoen nu igen klar til at indtage de danske musikscener. Niels Hausgaard havde dem med i sit show for nogle år siden. Og han var glad for samarbejdet.

Det er foreningen "Musik På Industrien", der arrangerer koncerten.

Billetter til koncerterne købes online eller i døren på koncertaftenen.

