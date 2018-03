Lørdagsklummen: Le hygge danois

"Igge danois", konstaterer vores fransk-italienske veninde og peger på stearinlysene og dugen på bordet.

Jo jo, det er da hyggeligt nok, men Danmark har vel ikke patent på hyggen. De koser sig i Norge, de dyrker cocooning i England, og nok findes der måske ikke et særligt ord for hygge i Frankrig og Italien, men man kan sagtens kan finde ud af at hygge alligevel.

“ Ikke alene står Meik Wikings "Lille bog om hygge" for tiden udstillet i vinduerne hos de franske boghandlere, men hygge-begrebet har også udløst merchandising i form af "Hygge-kits".

Dansk hygge er jo for eksempel at efterligne Sydfrankrig med provencalske langborde dækket med provence-tekstiler, vin i karafler og en daube, der simrer på komfuret.

Eller at lege italiensk familie og bruge de tømte Chiantiflasker til flakkende kerter og at diskutere højlydt og engageret, mens man langer til fadene med antipasti.

Den danske hygge er alligevel blevet en slags eksportvare, forsikrer vores Chiara, der er italiener bosat i Frankrig.

Hun har selv købt bogen "Le Livre du Hygge" af forfatteren Meik Wiking, der er direktør for tænketanken "Institut for Lykkeforskning".

Først blev bogen en succes i Storbritannien ("The Little Book of Hygge"), dernæst i USA, og lige nu er Dansk Hygge et bestseller-hit i Frankrig.

Æskerne indeholder en tekop, et par hyggesokker og nogle stearin-lys, så værs'go': Hyg.

Selv er jeg ud af en familie af kvinder, der anser det for totalt optimalt at skrue sig ud af festtøjet og i stedet iføre sig et par hyggebukser, også gerne suppleret med tykke hyggesokker, når vi er sammen. Og det kan kun gå for langsomt.

Utallige er de gange, vi har mødtes over en bakke sushi og en film og hygget os.

Men om det er særligt dansk? Maden er japansk, filmen sandsynligvis amerikansk. Hyggesokkerne er i de fleste tilfælde norske skisokker og bukserne oftest en jogging-buks, sikkert procuceret for H&M i Taiwan. Måske slikskålen i dansk design har været domineret af salt- eller salmiaklakrids, og det har så været det danske islæt ved den omgang hygge.

I bogen "Le Livre du Hygge", som blandt andet i Le Monde beskrives som "la méthode danoise pour vivre heureux" - den danske metode til at leve lykkeligt - er eksemplerne på hygge for eksempel at spise middag med vennerne (det véd jeg med sikkerhed, at man praktiserer over hele jordkloden), at drikke varm chokolade foran pejsen (det fordrer naturligvis lidt kulde udenfor samt en pejs, men det kan vel omskrives til en kold drink på stranden), at bruge tid på sig selv med en bog eller med en ansigtsmaske, et fodbad, en kande te, at holde en fri-eftermiddag/-aften og bare indtage en lind strøm af serier på Netflix (kræver net-forbindelse og en skærm, men praktiseres også i en stor del af den vestlige verden, viser streamingtjenesternes fremgang på bekostning af flow-tv).

Eller at spille brætspil. Brætspil har fået sin renæssance gennem de seneste år, da især ungdommen har fundet ud af, at der alligevel er noget ved at sidde sammen omkring et bord og grine, fremfor at glo ind i hver sin skærm på jagt efter fjender og monstre.

Men heller ikke brætspil er nogen dansk opfindelse. Det danskeste brætspil, jeg kan komme i tanker om, er Ludo, og det det blev patenteret i England i 1896 og er egentlig en forsimplet udgave af det traditionelle indiske spil "Pashisi".

Hygge kan sandsynligvis sagtens, som det påstås af Meik Wiking, gøre os lykkeligere. Det kræver dog, at hyggen ikke kun handler om fredagsslik, lørdagsfest og tømmermandsfjernsyn søndag.

Hygge er at tage sig tid, og hygge skal praktiseres som noget hverdagsagtigt hjemligt for at virke som panser mod stress og jag og ikke som et statussymbol eller et tegn på succesrigt personligt overskud, der først og fremmest skal flashes i et billede på instagram eller i en opdatering på Facebook: Hygger med vennerne.

Men ligefrem at have den eneste gyldige opskrift på hygge kan vi ikke kræve, at vi har i Danmark - andet end som et ord, de fleste udlændinge har svært ved at udtale. Og det kan selvfølgelig også være hyggeligt nok.