Manchester Uniteds chilenske stjernespiller, Alexis Sánchez, var ikke meget værd tidligere i marts, da han stod over for Simon Kjær og Sevilla i Champions League.

Men rods chilenerens form og Kjærs nylige succesoplevelse over for ham, advarer den danske landsholdsanfører mod at tage for let på opdækningen i tirsdagens testlandskamp mod Chile i Aalborg.