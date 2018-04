Bøger. Hvis det kniber med at huske, hvad man lærte i skolen om kemi og fysik, eller ønsker man blot at opdatere sin viden, er der hjælp at hente i to nye bøger. I "Ting forklarer - svære ting med simple ord" af Randall Munroe skildres indvinklede ting og sager som jordens overflade og livets træ med tegninger og brug af simple ord. Udkommet på Odense-forlaget Loxodonta. I "169 kemiske eksperimenter" af Peter Hald kan man ved hjælp af opskrifter eksperimentere med blandt andet selvlysende glas og raketter af colaflasker og tøris. Udkommet på Aarhus Universitetsforlag. (ahy)