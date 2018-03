Verninge: P-pladsen ved Verninge Forsamlingshus er ryddet til kræmmere af alle slags, når forsamlingshuset inviterer til endnu et bagagerumsmarked eller klapmarked. Det finder sted søndag 15. april fra klokken 10-15 og byder på et væld af åbne bagagerum og stande - både ude og inde.

- Vi gentager successen fra i fjor. Og vi har kun ganske få ledige stande tilbage, fremhæver Carsten Hønborg fra forsamlingshuset.

Han tilføjer, at når man lejer en stand til 100 kroner, så følger der også et bord gratis med. På dagen er der mulighed for at købe både vådt og tørt, og der er gratis entré for publikum.

Tilmelding for en stand til info@verningeforsamlingshus.dk eller på 2812 7284. /EXP