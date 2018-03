Ny købmand

Erritsø: Efter en årrække i Vestjylland nærmer Kim Lund sig nu sin hjemstavn en smule, da han for nylig er ansat som ny købmand i Løvbjerg på Strevelinsvej. Han begyndte sit nye job efter vinterferien og tog fat på at bygge Løvbjerg-butikken om.

Kim Lund er 52 år og er født og opvokset i København, hvor han fik sin købmandsuddannelse inden for Super 1 og Favør. I 1996 flyttede han til Vejen og fik sit første job hos Løvbjerg. Siden har han arbejdet en årrække i Løvbjerg-butikkerne i henholdsvis Varde og senest Tarm. I øjeblikket bor han i Horsens med sin kæreste.

- Jeg flyttede til Varde for 11 år siden men har nu sat mit hus til salg. Min kæreste i Horsens er min bevæggrund til at flytte østover, så når mit hus er solgt, skal vi finde ud af, hvor vi skal bosætte os, fortæller Kim Lund.

Han har overtaget Løvbjerg-butikken fra Michael Larsen, som kun nåede at være købmand i Snoghøj knap et år, fordi han besluttede sig for at søge mod Nordjylland af personlige årsager.