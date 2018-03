Lokale S-nøglepersoner. Fra venstre er det formanden for Glamsbjerg/Haarby foreningen, Ole Lyager. Kredsens næstformand Lone Hegaard Andersen, formanden for Tommerupforeningen Rigmor Rasmussen, formanden for Aarupforeningen Leif Rothe Rasmussen, kredskasserer Steffen Skov, kredsformand Jacob Dalgaard Schreiner, kredssekretær Nini Pedersen, formanden for Assens-Vissenbjerg foreningen Sara Emil Baaring.Yderst til højre står kredsens folketingsmedlem, Julie Skovsby, som blev genvalgt. Privatfoto