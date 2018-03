Faaborg: Den internationalt kendte kunstner Keld Moseholm, som bor her i Bjerne, har sagt ja til at udstille fem-syv af sine kunstværker i Klokketårnet til sommer.

- Klokketårnets Venner, menighedsrådet og hele vores by kan været dybt taknemmelige for, at Moseholm viser nogle af sine værker her lokalt, og de mange turister, som besøger Klokketårnet, kan glæde sig over det samme, lyder det med begejstring fra Else Garde Christensen, Klokketårnets Venner.

Keld Moseholm har lige deltaget i udstillingen "Sculpture by the Sea" i Perth, Australien, og deltager i øjeblikket på Den Fynske Forårsudstilling i SAK-bygningen i Svendborg fra 10. marts til 8. april.

Endvidere skal Keld Moseholm deltage i den 7. Skulpturtriennale i Bad Ragaz, Schweiz, fra 5. maj til 4. november. Der er tale om en stor skulpturudstilling med 77 deltagere fra 17 lande. Moseholm deltager med "Parafrase over Bliktrommen af Günter Grass".

Keld Moseholm deltager også i en udstilling på Greve Museum, der åbner 27. maj og varer til 4. november. Og så udstiller Keld Moseholm i Faaborgs vartegn, Klokketårnet, fra 15. juni til 2. september.

Læs også det nylige portræt af kunstneren her.