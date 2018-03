Debat: Vi skal støtte efteruddannelse uanset uddannelsesbaggrund

Læserbrev: Kravene til fremtidens medarbejdere ændrer sig hastigt og kræver nye kompetencer, blandt andet inden for IT og digitalisering. Derfor har vi arbejdsmarkedsuddannelserne, også kaldet AMU, som kan give medarbejdere de nye kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Det er en hjørnesten i at sikre, at danske medarbejdere hører til de bedst kvalificerede i verden og en forudsætning for, at vi kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark.

Hidtil har der været kørt et forsøg, hvor medarbejdere med en fem år gammel videregående uddannelse, som de aldrig har brugt, har haft mulighed for at deltage i AMU-kurser på samme vilkår som faglærte og ufaglærte. Med forsøget blev det muligt at deltage på et AMU-kursus til en lavere pris samt få løntabsgodtgørelse. Den ordning er nu stoppet.

I Dansk Erhverv mener vi, at vi skal tilbage til en ordning, hvor forældelse og aldrig brugte uddannelser ikke er en hæmsko for at sende medarbejdere på efteruddannelse. Der skal ikke være forskel på, om man har en forældet videregående uddannelse, som man aldrig har brugt, eller om man er faglært eller ufaglært.

Det er grundlæggende, at vi hele tiden hurtigt og fleksibelt kan opkvalificere medarbejdere - både fordi virksomhedernes behov ændrer sig, men også så alle medarbejdere, uanset deres uddannelsesbaggrund, kan få efteruddannelse. Det betyder, at flere får mulighed for at deltage fuldt og helt på arbejdsmarkedet. Derfor ser vi gerne at reglerne laves om, så opkvalificering ikke udløser kæmperegninger.