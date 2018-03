Odense Aafart sætter nu også kanoer i vandet, for at få flere til at sejle op ad åen.

Man har gennem årtier kunnet sejle op ad åen. Men for det meste i en vandcykel eller på en af Odense Aafarts klassiske turbåde fra Munke Mose til Odense Zoo eller endestationen ved Erik Bøghs Sti. Men nu udvider åfarten med kanoudlejning, for at få flere til at sejle op ad åen.

- Kanoen giver en enestående mulighed for at hele familien kan udforske åen på en helt ny måde. Komme helt tæt på dyre- og plantelivet og besøge de små oaser langs åen. Det er også oplagt at pakke madkurven og slå lejr ved et af de mange anlægssteder, lyder det fra Odense Aafart i en pressemeddelse. Kanoudlejningen begynder den 1. maj og dermed er der også lagt op til konkurrence på åen, hvor Kajens Udlejning hidtil har været eneste firma, der lejede kanoer ud til sejlads på Odense Å. Som regel med udgangspunkt i Bellinge eller Fruens Bøge.

Og ifølge Odense Aafart er det også den model, man anbefaler. Åfarten har som udgangspunkt to forskellige ruter. Enten en halvdagstur på 3,2 kilometer (cirka 2 timer) med start i Fruens Bøge og ankomst i Munke Mose eller en heldagstur på 9,9 kilometer (cirka 4-6 timer) med start i Bellinge og ankomst i Fruens Bøge.

Fra Bellinge og ind mod byen er det i øvrigt tilladt at sejle med kano hele sommeren. Når man kommer længere op ad åen syd for Bellinge er åen fredet område i perioder på grund af ynglefugle.

Odense Aafarts kanoudlejning begynder 1. maj og slutter 31. oktober.