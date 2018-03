Landstræner Åge Hareide har en fast stamme af spillere, som han bruger i startopstillingen på det danske fodboldlandshold.

Men han har også en fast stamme af reservespillere, som har været med gennem hele eller store dele af VM-kvalifikationen.

Derfor regner flere af de reservespillere, der sjældent får spilletid på landsholdet, også med en plads i flyveren, når VM-truppen rejser til Rusland 11. juni.

En af dem er Lukas Lerager, der kun har fået 59 minutter på landsholdet fordelt på tre indhop.

Den tidligere Viborg- og AB-spiller har også svært ved at forestille sig, at andre kan snuppe hans VM-plads, hvis han bare selv sørger for at være på holdkortet i Bordeaux.

- Lige nu fokuserer jeg på VM, men der kan jo ske så meget inden. Det vigtigste for mig er, at jeg holder mit niveau i Bordeaux og gerne spiller bedre.

- Men lige nu er jeg med på landsholdet hver gang, og jeg falder bedre og bedre til, så vi er nok derhenne, at hvis jeg får spilletid i Bordeaux resten af sæsonen, så kommer jeg også med til VM, siger Lerager.

Ajax-midtbanespilleren Lasse Schöne bliver også udtaget til landsholdet hver gang. Han har fået 11 kampe under Hareide, men kun to fra start.

Trods reservestatus er han også overbevist om, at han skal tilbringe en del af sommeren i Rusland.

- Jeg er ikke så vild med at bruge ordet sikker, men jeg er jo med i truppen hver gang, og hvis jeg får spilletid i Ajax og holder mig i god form, så tror jeg da bestemt også, at jeg skal med til Rusland, siger Schöne.

Landstræner Åge Hareide indikerer da også, at spillere som Lerager, Schöne og andre faste spillere på reservebænken ikke skal frygte at blive overhalet af en i landsholdssammenhæng ukendt spiller.

- De fleste er efterhånden sikre. Der er ikke tid til at tage en ukendt spiller med. Der skal skader til, før det vil ske, siger Hareide.

I den aktuelle landsholdstrup er det kun Nicolai Boilesen, Jonas Knudsen og Lasse Nielsen, der ikke var flittigt udtaget under VM-kvalifikationen.