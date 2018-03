Kerteminde: Kunstneren John Olsen fylder 80 år i år. Og det fejres med udstillinger på Ribe Kunstmuseum og efterfølgende på Faaborg Kunstmuseum, der viser udstillingen Aftryk af liv - John Olsen 80 år - i henholdsvis foråret og efteråret, blandt andet med værker udlånt af Johannes Larsen Museet.

På Johannes Larsen Museet fejres fødselaren ved at vise seks af John Olsens Fugleham-værker og et nyt værk, som vil kunne opleves året ud i et af udstillingsrummene i Samlingen. Derudover fejres fødselaren ved et undreskab inspireret af John Olsens undreskabe.

- Livet vil, siger John Olsen, der som kunstner og naturdramatiker har taget arven op fra Johannes Larsen, som han i sine unge dage besøgte på Møllebakken. Som Larsen har Olsen en stor kærlighed til naturen og beskæftiger sig med naturoplevelser og naturiagttagelser - eller kort sagt med forholdet mellem menneske og natur, med kunsten som det tolkende led.

John Olsen bevæger sig inden for et bredt univers af udtryksformer: ætsninger og raderinger, kul, pigment og tusch, svedetegninger, foto, skulptur samt undreskabe med indsamlede naturobjekter.

Livet igennem har John Olsen forbundet samlermanien og naturkunsten og givet det kunstnerisk udtryk i Undreskabene, som han præsenterede første gang for publikum i 1980'erne. Inspireret af John Olsen har Johannes Larsen Museet bygget et undreskab i Eventyrrummet, hvor børns egne fund af naturobjekter sammensættes på finurlig måde.

Udstillingen kan ses året ud. /EXP