Virksomheden solgte blot en håndfuld robotarme i 2008, da Universal Robots begyndte at sælge sine blå UR5-robotter.

I marts har robotudviklerne fra Odense rundet ialt 22.000 solgte robotarme, som i dag også leveres som storebror UR10 og lillesøster UR3.

Kunde nummer 25.000 ventes at lægge en ordre i starten af juni, og den kunde får en ekstra overraskelse med i pakken.

Universal RobotsUniversal Robots blev stiftet i 2005 af Esben Østergaard og to andre studerende på SDU, som ønskede at gøre robotteknologi tilgængelig for alle ved at udvikle små, brugervenlige og fleksible industrielle robotter til en fornuftig pris, som det er sikkert at arbejde sammen med.



Siden den første kollaborative robot (cobot) blev lanceret i 2008, har virksomheden oplevet en væsentlig vækst, og de brugervenlige robotter sælges nu verden rundt.



Universal Robots blev i 2015 del af den amerikanske koncern Teradyne Inc., men den fynske virksomhed har fortsat sit hovedkvarter i Odense og sit eget forhandlernetværk over det meste af verden med ialt 22 egne salgskontorer.



Virksomheden har datterselskaber og regionale afdelinger i USA, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Tjekkiet, Tyrkiet, Kina, Indien, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan og Mexico.