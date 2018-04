Debat: Det spirer og blomstrer

Klokken 7.30 i Rudkøbing.

På vej til arbejde. Jeg nyder den korte gåtur hjemmefra til rådhuset. Mens jeg går, husker jeg, hvordan jeg havde det første dag, jeg som ny borgmester mødte ind. Spændt, forventningsfuld og taknemmelig over den tillid, der blev vist mig ved valget. Jeg blev fulgt af journalister hele den første dag, hvor jeg som en anden ny dreng i klassen mødte min nye arbejdsplads. Her godt tre måneder efter er det stadig vigtigt for mig at være tilgængelig - både for medier og andre, der vil i dialog - da det er afgørende for mig at sætte Langeland og hele Sydfyn på landkortet og fortælle om alt det positive, der sker her. Klokken 7.40 på kontoret.

Hver morgen ligger der invitationer til dialog og forslag til, hvad der kan gøres bedre i min indbakke. I dag er der henvendelser om alt fra huller i kommunens grusveje til forslag om at ændre det danske skattesystem. Jeg kommer til at tænke på det enorme engagement, jeg har mødt lokalt i mine første tre måneder som borgmester. Min oplevelse er, at landområderne har et engagement, der rækker langt ud over det, der eksisterer i større byer - for Langeland Kommunes vedkommende lige fra indsatser for udsatte børn og ældre med demens til inspirerende medicinhaver, vandsport og et rigt kulturliv. Som kommune skal vi støtte godt op om det frivillige engagement, for det styrker i den grad samfundet.

Klokken 8.30: Møde med virksomhedsleder.

I dag skal jeg mødes med erhvervsmanden Peder Hansen, der netop er blevet valgt som formand for Venstre Langeland. Jeg vil byde ham velkommen til det politiske og snakke med ham om de langelandske erhvervsforhold. I øjeblikket er jeg særligt optaget af, om erhvervslivet er med på en gradvis omstilling til cirkulær økonomi, hvor produkter eller materialer bliver genbrugt og produktionen i højere grad sker med vedvarende energi. Jeg vil lægge en stor indsats i at gøre Langeland til frontløber på det område og håber på, at erhvervslivet vil være med.

Klokken 10: Møde med Det Syddanske EU-Kontor.

Det glæder mig, at repræsentanterne fra EU-kontoret er meget interesserede i at styrke samarbejdet med Langeland Kommune, for det ligger dybt i mig, at Langeland skal åbne sig mod omverdenen. Jeg har selv slået mine folder i Bruxelles og ved, hvad Det Syddanske EU-kontor har opnået af positive resultater. Kontoret har midler og kompetencer til at støtte lokale projekter, virksomheder og samarbejder på tværs af kommuner, så jeg mener klart, at Langeland Kommune fremadrettet skal bruge kontoret i langt større omfang end tidligere. Kontoret er en vigtig medspiller i udviklingen af Langeland Kommune og regionen.

Klokken 11.30: Frokost.

Jeg tager frokosten i kantinen sammen med mine kollegaer. Rart med en uformel snak om løst og fast. Vi kommer ind på en 100 års fødselsdag, jeg var til sidste uge på et af kommunens plejecentre. Fantastisk hvad én person kan rumme af livshistorier og Langelands historie. Det er altid inspirerende at møde folk, der bærer historien i sig.

Klokken 12: Møde om Ø-hop.

Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune har etableret en lille færge til 12 personer, der sejler i rutefart mellem nogle af de sydfynske øer, og nu inviterer de Langeland Kommune til at være med, så Strynø kan komme på ruten. Jeg er stor fortaler for, at kommunerne imellem samarbejder på så mange områder som muligt, så vi kan bruge hinandens erfaringer og være med til at løfte hinanden via en fælles indsats. Personligt er jeg også stolt på Strynøs vegne over, hvad øens lokalsamfund formår at bygge op. Strynø er en af de øer i øhavet, der rummer meget forskelligt for turister med mad, overnatning, indkøbsmuligheder og seværdigheder, og det vil kun blive styrket med samarbejdet om Ø-hop.

Klokken 13: Politisk møde.

Udover det eksterne samarbejde er det selvfølgelig afgørende for gode resultater, at det politiske maskinrum i Langeland Kommune fungerer godt. Derfor bruger jeg en del tid på politiske møder.

Kun ved at lære folk at kende, kan jeg forstå deres handlemåde. Det kan ikke nytte at dømme politiske kollegaer eller andre samarbejdspartnere ud fra, hvordan jeg selv er.

For at forstå andre og skabe resultater sammen, må man kende deres person og bevæggrunde godt. Det gør både relationen mere interessant, men altså også lettere at nå til fælles løsninger.

Klokken 15: Besøg af iværksætter, direktør og medstifter af Beyond Coffee.

Jeg har glædet mig til at møde Tobias Lau.

Han er en af dem, der får masser af gode idéer og formår at leve af dem. Tobias fortæller mig blandt andet, at vi på Langeland "producerer" cirka 100 ton kaffegrums om året - et spildprodukt, som eksempelvis kan bruges til at producere gourmet-svampe til restauranter i. Det interessante ved iværksættere er, at de kan se muligheder, som vi traditionelt tænkende ikke har øje for. Jeg ser gerne, at én eller flere "Tobias'er" bliver en del af kommunens grønne udviklingsråd, som skal etableres i begyndelsen af 2019. Rådet skal kvalificere kommunalbestyrelsens arbejde med en grøn omstilling og blandt andet se på, hvordan vi kan profitere på biomasse - eller måske kaffegrums - og samtidig sikre bedre klima og miljø.

Klokken 16: Opsamling på kontoret.

Der er tikket masser af mails og beskeder ind i løbet af dagen. En af dem handler om formandsskabet for Kommunernes Landsforening, hvor jeg som en ud af fem borgmestre netop er valgt ind. Det glæder mig at kunne styrke mine mærkesager - særligt landdistrikterne - i det forum. Ingen aftenmøder i dag. Jeg bevæger mig hjemad. Det pibler frem med vintergækker, krokus og erantis. Foråret er på vej. Jeg har fornemmelsen af, at det samme sker på Langeland. Her spirer og blomstrer det. Flere flytter til kommunen, virksomhederne vækster, og vi har et fantastisk og aktivt lokalsamfund, jeg oplever som unikt. Det er et godt udgangspunkt at bygge videre på.