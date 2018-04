Debat: Forslag fra Dansk Folkeparti skader dansk velfærd

Læserbrev: Forleden lancerede Dansk Folkeparti et lovforslag, der reelt gør op med den såkaldte beløbsordning. Det er en ordning, som i dag betyder, at virksomheder kan ansætte personer fra lande uden for EU, hvis de får en månedsløn på mindst 418.000 kroner.

DF vil med sit forslag sætte beløbskravet så voldsomt i vejret, at danske virksomheder reelt ikke længere har adgang til arbejdskraft uden for EU.

Forslaget kommer netop på et tidspunkt, hvor den danske beskæftigelse er på sit højeste niveau nogensinde. Det er ubetinget positivt, at så mange danskere er i beskæftigelse, men det betyder også, at manglen på hænder og hoveder tager til.

Virkeligheden er, at flere danske sektorer allerede nu oplever en spirende mangel på højt kvalificeret og specialiseret arbejdskraft i Danmark. Det gælder eksempelvis inden for visse grene af it-området.

Med andre ord vil kampen om fremtidens vækst, arbejdspladser og udvikling ikke bare handle om at tiltrække virksomheder og investeringer. Kampen om talenter og dygtige hoveder bliver mindst lige så afgørende. Danske virksomheders adgang til højtspecialiseret udenlandsk arbejdskraft er ganske enkelt en afgørende forudsætning for fremtidens vækst, velstand og velfærd.

Netop derfor er det et virkelighedsfjernt forslag, som DF kommer med. Bliver forslaget til virkelighed, vil det økonomiske opsving, som danskerne nyder godt af, tabe fart og flyvehøjde. Og konsekvenserne kender vi alle: Færre penge til velfærdsområder som sundhed, folkeskolen og ældreområdet.