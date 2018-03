Stenstrup: Det er gospelmusikken, der er i centrum i Stenstrup Kirke anden påskedag. Her vil hele historien om påsken lige fra palmesøndag, hvor Jesus bliver hyldet som konge, til hans død en uge senere blive fortalt i små tekster og fortolket gennem musik. Det er Gospelkoret Arise og dets solister, der står for at levere den musikalske fortolkning.

Der er lagt op til en eftermiddag, hvor gospelkoret med sine store armbevægelser, rytme, energi og inderlighed har i sinde at sætte fut under publikum og forhåbentligt også give stof til eftertanke her i højtiden.

Eftermiddagen er arrangeret af korleder og dirigent Christina Mellgren, der står i spidsen for Gospelkoret Arise. Koret består af omkring 50 sangere fra hele det sydfynske område.

Kor og solister bliver akkompagneret af deres faste pianist, Rasmus Grønborg.

Arrangementet begynder klokken 16.00, og der er gratis adgang for alle.