Blystykker fra brandbombe, fundet ved Røjle Klint. Rester af bombe, som britiske RAF-fly dumpede under Anden Verdenskrig over Søgårds marker og Lillebælt efter af være ramt af tysk antiluftskyts. Lettet for lasten lykkedes det flyet at nå hjem til basen i England. De tunge blystykker sad i spidsen af bomben og skulle sikre, at bomben dalede lige ned med spidsen forrest. Der er stadig resten af bombens røde farve. Fotos: Niels Martner.