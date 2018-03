- Det var først, da jeg var kommet hjem og havde børstet den ren, at jeg kunne se, hvad det var. I håndbøger og på internettet kunne jeg se, at den sandsynligvis er præget omkring 130 f.Kr. - altså for mere end 2.100 år siden, siger Niels Martner.

Han ringede straks til Odense Bymuseum. Han fik at vide, at en så gammel denar var et sjældent fund. Denaren er afleveret som danefæ til museet og ender i Den kongelige Mønt- og Medaljesamling på Nationalmuseet.