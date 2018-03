Påskelam

Madredaktøren gik i bazaren efter lam for at teste to kokkes bud på lammekølle til påske. Over syv timer eller et helt døgn i ovnen.

Vi var begge fascineret af Michel Michauds opskrift på lammekølle, men ingen af os havde testet den dansk-franske kokkelegendes opskrift fra Restaurant Marie Louise. Forklaringen var enslydende: En nærmest eksistentiel grundangst for at stå med en lammekølle, som ledte tankerne hen på det norske hardrockband Skambankt, gennemtæsket efter syv timer i en ovn ved 170 grader.

Opskriften på lammekølle over syv timer står at læse Michel Michauds fremragende bog "Mine livretter" med opskrifter fra Falsled Kro, Søllerød Kro og Marie Louise. Men madredaktøren gik planken ud og cyklede en lørdag i marts til Bazar Fyn for at købe lam og fandt to køller, en til Michaud-opskriften og en til at lave med inspiration fra kokken Jan Friis-Mikkelsen, som tilbereder okseculotte over op til 24 timer i ovnen ved 60 grader.

Kødet var fra Tyskland med pæn struktur og prisen på 118 kroner kiloet svær at klage over. Madredaktøren har tidligere været heldig at finde lammebov til 150 kroner for tre kilo i Bazar Fyn og tilsvarende tilbud i Bazar Vest ved Aarhus.

Denne lørdag lå afpudsede lammekroner til samme pris som køllen. I den grad en fristelse, men nu handler denne udgave af Endelig fredag om at afprøve Michaud og Mikkelsens greb på påskedagenes lammekølle, så kølle blev det.

Den gode historie er, at Michauds "gigot d'agneau de 7 heures" giver et glimrende stykke kød: Lam på den rustikke måde som pulled pork, hvor kokken kan dele køllen med de bare næver, og hvor de saftige rester er perfekte i en burgerbolle dagen efter.

Den anden gode nyhed, måske endnu bedre i virkeligheden, er, at man kan tilberede lammekøllen til en saftig konsistens, som samtidig er til at skære i skiver efter 24 timer i ovnen ved 60 grader. Madredaktøren har tidligere testet Jan Friis-Mikkelsens opskrift på okseculotte med glimrende resultat.