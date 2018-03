1. Lammekølle stegt i syv timer

Det skal du bruge til fem-seks personer:

En lammekølle på 2,5 kilo, olivenolie, salt og peber, et hvidløg skåret i to halve, tre skrællede gulerødder i store stykker. To store løg i tern, to kviste rosmarin, 10 kviste timian, 14 stilke bredbladet persille, seks dl. rødvin, fire dl. brun kalvefond.

Sådan gør du:

Brun lammekøllen i olien på en pande eller i en ovnfast pande eller kokotte. Krydr køllen og tilsæt hvidløg, grøntsager og væske. Steg det hele under låg igennem syv timer ved 170 grader i ovn. Vend køllen nogle gange i starten og tjek, at køllen ikke tørrer ud - hæld i så fald efter med vand. Spis kartoffelmos, pommes anna eller hvad du har lyst til.