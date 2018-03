Svendborg: En gruppe frivillige svendborgensere og Svendborg Kommune tager nu initiativ til at samle pårørende til døende. Det sker ved et møde mandag den 16. april kl. 18-19 i Sundhedshuset i Hulgade i Svendborg.

Projektleder Mejse Holstein og brobygger på frivilligområdet Bodil Kristensen fra Svendborg Kommune inviterer til et møde, hvor interesserede kan komme og høre mere.

Drømmen er, at frivillige har lyst til at etablere og drive et netværk af tidligere pårørende, der vil stille sig til rådighed som samtalepartnere og støtte til dem, der er pårørende til en, der er livstruende syg eller døende. Netværket kan holde til i Frivillighuset, oplyses det i en pressemeddelelse.

Har man lyst til at indgå sammen med andre frivillige i den arbejdsgruppe, der skal fungere som tovholdere og drive dette netværk, eller er man i første omgang bare nysgerrig, kan man komme til informationsmødet. Man skal dog melde sig til, og det skal ske til bodil.kristensen@svendborg.dk eller 24760049 senest den 9. april.

Informationsmødet holdes i forlængelse af Info Bazaren, som er et åbent tilbud til pårørende til alvorligt syge og døende, der foregår fra kl. 16-18 samme sted.

Her kan pårørende på uforpligtende vis få informationer og forhåbentlig svar på for eksempel økonomi, reglerne for plejeorlov, eller mulighederne for en frivillig til at være hos den syge. Info Bazaren er bemandet med boder med fagprofessionelle. (gedde)