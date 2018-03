Kloden rundt

Rumænien: Skiløbere i flere lande i Østeuropa har de seneste dage lagt billede efter billede op på sociale medier af et sjældent fænomen. Løjperne i bjerge i Rusland, Ukraine, Bulgarien og Rumænien er blevet farvet orange, så landskabet mere ligner noget fra Mars end et sted, hvor man kan stå på ski. Meteorologer forklarer til The Guardian, at det formentlig skyldes en sandstorm i Sahara. En blanding af sand, støv og pollen er røget op i atmosfæren, hvor det er blevet blæst ind over Europa og nu klæber sig fast til de snebeklædte bjerge. Fænomenet sker gennemsnitligt én gang hvert femte år. (ritzau)