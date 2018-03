Politikerne indstillet på at drøfte henvendelse fra Danmarks Vindmølleforening. Ønsket er, at Middelfart Kommune fokuserer endnu mere på vindenergi. Der er ikke opsat én vindmølle i kommunen siden år 2000.

Nordvestfyn: Middelfart bryster sig af at være en grøn kommune, men det afspejler sig ikke specielt, når det kommer til vindenergi. Den seneste vindmølle blev opsat i år 2000, og det har fået Danmarks Vindmølleforening til at opfordre kommunen til at fokusere mere på udvikling af vindenergi.

En opfordring, som formand og Miljø- og Energiudvalget Morten Weiss-Pedersen (K) ser positivt på.

- Vi taler så meget om Middelfart som grøn kommune, og derfor skal vi selvfølgelig også være åbne over for vindmøller velvidende, at det i forhold til naboer og andre interessenter godt kan være lidt en varm politisk kartoffel, men det skal ikke forhindre os i at have en holdning, siger han.

Hans ønske, som snart skal politisk behandles, er at få analyseret, hvor balancepunktet findes for at placere vindmøllerne, så de generer naboerne mindst muligt, giver størst mulig effekt, og så naturbeskyttelsesloven overholdes. I den forbindelse er opsætning af havvindmøller også en mulighed, der skal undersøges.

- Jeg har ingen ide om, at kommunen skal sætte vindmøller op, men vi skal lette privates muligheder for at gøre det, siger han.