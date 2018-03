Ejby: For nylig havde eleverne på Ejby Skole tage løbetøjet på, for der skulle løbes for en god sag. På en time skulle der tilbagelægges så mange kilometer som muligt, og for hver kilometer, blev der indsamlet et beløb, som gik ubeskåret til Team Rynkeby, der i år sender pengene videre til børn med lungesygdomme.

Pengene kom ind via mikrosponsorater, der kan være elevernes egne forældre, bedsteforældre eller andre, der ønsker at støtte med et beløb for hver løbet kilometer.

Det lokale erhvervsliv har også bakket op om projektet, så derfor var der sponsorater til hver enkelt klasse samt en masse gaver, der blev udloddet i skolens tombola.

OK Plus, Blomsterhuset Ejby, Susanne M, Ejby Hallen, Peter Hansen frugt og grønt Gelsted, Sundhedsbanken, Brun og Nielsen, Taxi bus, I/S Vesterballegård og Haar Design har sørget for præmierne.

Alt i alt blev der løbet 2092 kilometer i den gode sags tjeneste, men det er endnu ikke gjort op hvor mange penge, der er løbet ind, for pengene betales ind via Mobilepay frem til den 20. april.