Af: Karsten Hønge, politisk ordfører for SF, og Bent Olsen, medlem af miljøudvalget i Region Syd for SF

Vi kan ikke drikke og spise vores penge. Selv om vi lever i et rigt land, er vi afhængige af rent drikkevand, men vores søer, hav og natur er blevet ødelagt af jordforureninger. Vi er nødt til at prioritere oprydning af jordforureninger langt højere, end vi gør i dag, trods udgifter og en kompliceret proces med oprydning.

I Grindsted og Nyborg kæmper vi med forurening fra virksomheder, der i årtier har dumpet affald for bagefter at stikke af fra regningen.

Men det er kun toppen af isbjerget.

De seneste ugers fokus på store forureninger landet over har skabt opmærksomhed om tusindvis af forurenede grunde. Alene i Region Syddanmark er der 10.000 større og mindre jordforureninger. Det er fabriksgrunde, lossepladser, blandingspladser for pesticider og depoter med farlig kemi fra industrien, som truer vores vandløb, vores grundvand og vores miljø og natur.

Vi kan ikke tillade os at fedte regningen af på fremtidige generationer ved at udskyde oprydningen. Giften siver ned i undergrunden, og forureningens omfang bliver kun værre som årene går.

Regionerne har ikke råd til at andet end lappeløsninger, hvor man prøver at dæmme op for giften. Men giften lader sig ikke bremse af lapperier. Der skal flere penge til, så vi kan rydde op en gang for alle. Frem for skattelettelser til de rige skal vi investere i aktiviteter, som kommer os alle til gavn.

SF foreslår en renjordsfond, så vi over få år kommer forureningerne til livs én gang for alle.

At investere i oprensning af Jordforureninger giver nye job og eksport. Jordforureninger er et problem overalt på kloden, og danske firmaer er med helt fremme i udvikling af nye teknologiske løsninger på området. At sætte fart på oprensning i Danmark er samtidig en håndsrækning til mere eksport og flere job.

Det kan kun gå for langsomt med at komme i gang.