112

Fredericia: Tre villaer i Fredericia har været ramt af indbrud.

Natten til tirsdag, klokken 02.03, var der indbrud i en villa på Adelvej i Taulov. En rude til en terassedør blev knust, og tyven var inde i stuen. Her blev der stjålet en PH standerlampe.

En villa på Bykrogen i Erritsø har også haft besøg af tyve. Det skete mellem lørdag klokken 10 og mandag klokken 14. Et vindue til et soveværelse er formentlig blevet brudt op med et koben, og der er stjålet smykker, en guldhalskæde og en guldring.

Desuden har der været tyve på besøg i en villa på Tranevej i Fredericia mandag klokken 01.06. Tyven gik ind i et ulåst redskabsrum og stjal værktøj. Tyveriet blev opdaget af en beboer, som efterfølgende så tyven løbe væk. Men beboeren så desværre ikke nok til at kunne give et signalement, oplyser vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen.