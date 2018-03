Debat: Lille økonomi er ikke nødvendigvis et problem

Store skoler har en stor økonomi og små skoler har en lille økonomi. Det er ikke det samme, som at små skoler har dårligere økonomi. Derfor blev jeg ærgerlig over at læse artiklen med den noget misvisende overskrift, at Rudme Friskole har økonomiske problemer. Skolen er gældfri, ejer sine bygninger og har penge på kistebunden. Vi er blot færre børn lige nu, men prioriterer stadig en god normering både i skolen, børnehaven og vuggestuen.

Vi ønsker at forblive en lille og tryg skole, fordi vi ser det som en stor kvalitet i en tid hvor alt bliver større. Og hvor dårligt selvværd og konkurrencementalitet i stigende grad præger de unge. Det betyder ikke at vi ikke gerne vil være flere elever på skolen, og der kommer også løbende børn fra andre skoler, som ikke har kunnet trives i de store klasser i folkeskolerne.

På friskolen lærer de alle de faglige færdigheder, som man også skal på alle andre skoler. Men for os er det fundamentet for det hele at vi formår at give børnene tryghed, lyst til at lære nyt, selvtillid og modet til at stille sig frem i forsamlinger. Og det tror vi på lykkes bedst, når børnene får lov at udfolde sig i mindre fællesskaber på tværs af alder og baggrund. Den ballast skolen giver vores børn vil vi også gerne give dem videre i ungdommen. Derfor udvider vi skolen fra 8.-9. kl. Der er altså ikke noget økonomisk incitament i det, hvilket også fejlagtigt fremgik af artiklen. Tværtimod er det en satsning i en ny retning, fordi vi tror, skolen kan byde på gode rammer for læring og dannelse for unge også i de større klasser.