Borgerlige politikere lefler for biltrafikken - og glemmer alt det, de sagde ja til

Kollektiv trafik: Som lokomotivfører ved DSB kører jeg et par gange om ugen både Intercity- og lyntog mellem Aarhus og København.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal vi altid vide, hvor mange passagerer, der er i toget, når vi kører gennem Storebæltstunnellen. For nylig måtte jeg spørge togføreren en ekstra gang, for at være sikker på, jeg hørte rigtigt. 1100 passagerer. Almindeligvis ligger tallet på 200 - 600 passagerer.

Mens jeg med 180 km/t kørte over Vestbroen med 1100 passagerer, overhalede jeg en bus fra det tyske Flixbus. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvor mange busser, der skulle fylde op på motorvejen for at rumme det antal passagerer, der var i toget. Ca. 20 nåede jeg frem til.

Forskellige borgerlige trafikpolitikere mener ellers, at jernbanen er et levn fra fortiden. Det er ikke lige den følelse, jeg har, når jeg på under tre timer bringer folk fra Aarhus' centrum til Københavns Hovedbanegård. Hvis den visionære del af politikerne lykkes med at gennemføre timemodellen, kommer vi ned på to timer.

Apropos timemodellen, så blev den jo vedtaget i 2009 i forbindelse med Den Grønne Trafikaftale. De borgerlige partier var med i aftalen. Der stod også, at hovedparten af den fremtidige vækst i trafikken skal ske ved en udbygning af den kollektive trafik. Den var de borgerlige partier også med på - dengang.

Det er de så ikke lige for tiden. Tværtimod kan man vist roligt sige. Tidsbesparelsen er stadig vigtig for dem, men kun for vejtrafikken. For nylig var de ved at koge over af begejstring over, at man nu ville forhøje hastighedsgrænsen på en række jyske veje fra 80 til 90 km/t. Man gik endda så langt som til at konstatere, det vil være til gavn for foreningslivet i de berørte områder, for nu får folk mere fritid.

Nu har de borgerlige barslet med endnu et trafikpolitisk udspil, nemlig en Kattegatbro kun til biler. Det er billigere at bygge broen uden jernbanespor, lyder deres vise ord. Det havde sikkert også være billigere, hvis man i sin tid byggede Storebæltsforbindelsen uden jernbanespor, men det var heldigvis utænkeligt dengang.

Hvornår indser borgerlige politikere, at en veludbygget infrastruktur i Danmark forudsætter både en udbygning af vejene og jernbanerne? Begge dele har nogle unikke fordele. Vejene vil aldrig kunne konkurrere med jernbanen, når det gælder antal rejsende eller hastigheden. Jernbanen vil omvendt aldrig kunne konkurrere med privatbiler hvad angår fleksibilitet.

De borgerlige trafikpolitikere undgår behændigt at forklare, hvorfor tidsbesparelsen ikke er vigtig, når det drejer sig om de togrejsende. 2 timer med toget mellem Aarhus og København - ca. 1 time og 15 min. med en kattegatbro - er tider, som selvkørende biler eller busser aldrig nogensinde kommer ned i nærheden af.

Det faktum har man for længst indset i andre lande, hvor der sker en massiv udbygning af jernbaneinfrastrukturen. I Danmark er infrastrukturen desværre gjort til en politisk kampplads, hvor det er ideologien, der råder frem for fornuften.

Det er dyrt at bygge jernbaner, kan man høre borgerlige politikere sige. Det er fuldstændig korrekt. Det er også dyrt at bygge motorveje, men hvis ikke trafikken på landets veje skal bryde mere sammen , end den allerede gør, er det nødvendigt at landets infrastruktur er gennemtænkt og bygger på fordelene ved både vej- og jernbanetrafik.

Som ved langt hovedparten af de tog, jeg kører til København, nåede de 1100 passagerer rettidigt frem. På det tidspunkt kunne buspassagererne se frem til endnu en halv time på den overfyldte motorvej.