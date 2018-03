Replik: "Derfor er jeg kommet med et revolutionerende forslag: Vi skal give de kommunale 10. klasser en tættere tilknytning til erhvervsskolerne".

Citat af Anni Matthiesen, MF (V), børne- og undervisningsordfører, i avisen Danmark forleden.

Jeg er så utrolig led og ked af politikere, der politisere og manipulerer med ting, der i sidste ende får store konsekvenser for en masse mennesker. Især når politikeren, som her, ikke engang gør sig den ulejlighed at checke bare lidt op på virkeligheden. Der, hvor jeg kommer fra, har 10. klasse og erhvervsskolerne i årevis arbejdet tæt sammen. Sidst i indlægget bliver det også lige nævnt ,at de kommunale 10. klasser ikke gør det godt nok, så ind under erhvervsskolerne med dem. Underforstået: Det bliver nemlig meget bedre.

Var det ikke mere ærligt at sige direkte: Det er en spareøvelse a la den folkeskolen i hårdhændet grad har været udsat for de seneste år. Når man ikke har fat i virkeligheden, kan man også let overse at en stor del af 10 klasse eleverne går vidre på gymnasiet. Men, næ, nej! De har bare at vælge erhvervsuddannelserne! Har man tænkt sig at lave lignende tiltag overfor friskole - og efterskoleelever?

10. klasse har i årevis været en torn i øjet på politikerne. Vi bliver fra vugge til grav puttet i kasser og regneark. Efter 9. klasse bliver man puttet i en af kasserne , til en videregående uddannelse. Der er bare det lille problem ude i virkeligheden, at ikke alle unge er klar til at komme i sådan en kasse. Det er her 10. klasse og efterskolerne kommer til deres ret. Man skal nok holde sig for øje, at det ligeså meget er af nødvendighed som af lyst, at eleverne vælger som de gør. De rådfører sig som regel med deres forældre og vælger 10. klasse, fordi de har brug for den.

Det undrer mig ufattelig meget, at politikkerne er så blottet for forståelse af 10 klasse. Det er et år, hvor man får nogle kompetencer, især på det personlige plan, som følger en resten af livet. De kan selvfølgelig ikke puttes i et regneark, og det er måske det, der gør det svært at arbejde med for en politiker, selv en af liberal observans. Er man samtidig besat af spareiver, bliver det farligt. Det, der ser godt ud på et regneark, virker ikke nødvendigvis på rigtige mennesker ude i virkeligheden. Lad dog folk selv træffe deres erhvervsvalg. Det skal staten ikke bestemme, men det har I måske tænkt jer, at den skal?