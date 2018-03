112

Fredericia: Brandfolk rykkede mandag klokken 15.34 ud til byggeriet ved Kongens Punkt.

Meldingen lød på ild i affald, men det viste sig i stedet at komme fra byggepladsen, oplyser indsatsleder Per Møller Jensen fra Trekantbrand.

- Det kom fra de spunspæle, der er ved at blive banket i jorden. Der ligger træklodser ovenpå, og de lå og brændte. Medarbejderne var gået til kaffepause, men det skulle ikke ligge og brænde der, uden at der var medarbejdere til stede. Så det fik vi en snak om, siger Per Møller Jensen.

Som Fredericia Dagblad tidligere har skrevet, bankes der i denne periode 429 pæle i jorden i forbindelse med det nye boligkompleks ved Kongens Punkt på hjørnet af Oldenborggade og Kongensgade.

Pælene bankes i jorden med maskiner, og træklodserne, som ligger ovenpå pælene, er cirka 30 gange 30 centimeter - og én centimeter tykke.

Der var ikke tale om en farlig situation. Men det var ifølge indsatsleder Per Møller Jensen helt korrekt af borgeren at henvende sig, da træklodserne lå og røg, uden at der var medarbejdere til stede på byggepladsen.