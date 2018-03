Kapsejladsen Volvo Ocean Race er ramt af en ulykke, efter at et besætningsmedlem på båden Team Sun Hung Kai/Scallywag er faldet over bord i stormfuldt farvand 1400 sømil vest for Kap Horn.

Selv om en omfattende eftersøgning blev sat i gang, måtte holdet 12 timer senere erkende, at det ikke var lykkedes at finde den 47-årige brite John Fisher i det ni grader varme vand.

Båden har nu sat kurs mod land, lyder det i en meddelelse.

- Vi er knuste over nyheden om vores besætningsmedlem John Fisher, der faldt over bord i en ulykke mandag eftermiddag lokal tid. Besætningen har kæmpet i ekstreme forhold i Det Sydlige Ishav, og denne tragedie er hjerteskærende.

- Besætningsmedlemmerne gjorde alt, hvad de kunne for at finde John, hvilket omfattede en intens eftersøgning i stormlignende forhold.

- Nu, hvor vejrudsigten forudser dårligere vejr, og natten falder på, har holdet truffet den vanskelige beslutning at søge mod land 1200 sømil væk i Sydamerika, skriver holdets ejere og sponsor på Facebook.

Ulykken skete på kapsejladsens syvende etape, som strækker sig fra Auckland i New Zealand til Itajai i Brasilien.