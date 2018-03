Debat: Flere sider af landbrugsstøtten

Læserbrev: Svar til Anker Nielsen, Bagenkop. Du svarer mig i FAA den 25. marts på min forklaring af landbrugsstøtten. Ud af det du skriver, kan jeg læse, at vi grundlæggende er enige angående landbrugsstøtten, at den er skattefinansieret. Og jeg tror også, at vi er enige med en stor del af landmændene i, at al støtte skulle afskaffes, men så let er det ikke, idet vi så ikke kan konkurrere.

Landbruget eksporterer langt det meste af deres produktion og skaffer dermed en masse valuta til landet, som du og jeg nyder godt af, plus alle de arbejdspladser, der følger med. Landbrugsstøtten er næsten global, og de lande der ikke har nogen form for støtte, kan dårligt skaffe fødevarer nok, og mange må sulte. Er det den verden du gerne vil have?

Nu vil du så nok sige, at vi bare kan afskaffe støtten i Danmark, hvilket vil føre til lukning af vores landbrug, og vi så kan importere fødevarerne, uden at vide hvordan de er produceret, med brug af pesticider og medicin, som dansk landbrug får meget kritik af, selvom dansk landbrug er noget af det mest kontrollerede, og der bliver stillet store krav om dokumentation for forbruget.

Men man kan så selvfølgelig sige. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af.