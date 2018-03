Debat: John Mogensen går igen - hvad er der så mer'?

Læserbrev: Vi henter fortidens stemmer og stemninger frem fra gemmerne igen, igen. TV-serier som: Hjem til gården, Badehotellet og Matador - og nu den afdøde sanger, komponisten og Danmarks dansktop-rebel, John Mogensen.

Er vi er på udkig efter noget, som virkelig siger os noget, og som vil os noget? Hvor vi kan sige til os selv: Nu har jeg det - det som livet i virkeligheden handler om. Jeg tror ofte at svaret vil blive: "Jeg ved det ikke, Lone" med en Nyrups klang.

Kineserne kommer til landet og studerer H.C.A.-kindergarten-pædagogik. En søgen ikke efter national identitet, men hvordan man bliver som børn igen. Vi har så meget. Ser det ikke.

John Mogensen går igen - fut i fejemøget, så da. Livet skal jo leves. Så længe jeg lever. To mennesker på en strand, der er noget galt i Danmark, hvad er der så mer'? Sidstnævnte sang: "Hvad er der mer'?" blev John Mogensens sidste sang, indspillet på en lille kassettebåndoptager hjemme i familiens stue dagen før han døde. Omkvædet i sangen begynder med: "For når du ser, at græsset gror, og at skoven springer ud, hva' er der så mer' mellem dig og så din gud?"

Mogensens små filosofiske pletskud hænger i ørene, i sjælen og i dansebenene. Måske behøver vi ikke grave os ned til kineserne, men i stedet bremse op, mærke verden, de værdier, vi selv har; bare sidde i en grøftekant og se os omkring, "... se hvordan livet leves i hver lille ting ..." (John Mogensen-sangbogen: Livet skal jo leves - hvad er der så mer')?