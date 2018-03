Debat: God tro Ærøs fremtid trods udfordringer

Når nogen spørger om, hvad jeg laver, eller hvem jeg er, fortæller jeg, at jeg har den store glæde at være borgmester på "alt er vand ved siden af Ærø". Og det er en stor glæde og udfordring for mig at blive valgt som borgmester. Jeg er meget ydmyg over for opgaven, og jeg vil sætte alle kræfter ind på at gøre det, så godt som jeg kan.

Da det efter valget i november stod klart, at jeg blev Ærøs nye borgmester, blev min hverdag også meget anderledes. Jeg har været 16 år i kommunalbestyrelsen og var godt klar over, at en borgmester har mange opgaver, og at arbejdet var andet end at holde skåltaler og klippe snore. Men jeg er blevet overrasket over arbejdets mangfoldighed, antallet af møder, hvor en del er uden for øen med dertil rejsetid. Desuden havner mange opgaver hos borgmesteren, hvor det forventes at borgmesteren sætter sig i spidsen for at løse problemet. Det at stå i spidsen for en kommune er nyt for mig, og der er endnu noget, jeg skal lære om det håndværk. Jeg har fået - og får - god hjælp af direktionen i den udfordring. Desuden har jeg fået et godt forhold og samarbejde med de sydfynske borgmestre. Vi mødes tit og diskuterer fælles udfordringer, og om hvordan vi kan styrke det sydfynske. Et lignende godt forhold er jeg i gang med at opbygge til borgmestrene for de andre ø-kommuner.

“ Rigtig meget på Ærø går godt, og Ærø er et vidunderligt sted at leve med mange udviklingsmuligheder.

Rigtig meget på Ærø går godt, og Ærø er et vidunderligt sted at leve med mange udviklingsmuligheder. Men der er også udfordringer på vores dejlige ø. Vi er blevet ramt af en ny taxilovgivning. Det skulle være en liberalisering og godt for konkurrencen og dermed for kunderne. Det gælder sandsynligvis i større bysamfund, men ikke på Ærø og andre lignende områder. Efter de nye regler er det staten, der styrer området og udsteder bevillinger. Der er ikke krav om, at der skal køres for eksempel om natten, hvis vognmanden ikke mener, at det kan betale sig. Kommuner har dog lov til at betale sig til at få taxidækning, men kommunen kan ikke give en vognmand eneret på kørsel i et område. Så det kan betyde, at når der er stor efterspørgsel, er der konkurrence, men ingen vil køre, når efterspørgslen er lille, for eksempel om natten på Ærø. Det vil efter min mening betyde god taxiservice i de store byer, men i yderområder vil man i perioder ikke kunne få en taxi, medmindre kommunen betaler. Ærø og de andre ø-kommuner har her efter påske fået lov til at mødes med ministeren, og vi håber, at der findes en løsning på vores udfordringer på området.

Vi har på Ærø mange vielser af udenlandske par. Sidste år cirka 4600 par. Når nogle ønsker at blive viet på Ærø, skal de komme dagen før og aflevere originale dokumenter. Det bevirker, at alle har mindst én overnatning på Ærø. Der er på øen kommet et antal bryllupsarrangører, der står for overnatning, bespisning, arrangerer romantisk bryllup og meget andet. Det har en enorm betydning for hele Ærø, når over 10.000 personer skal bo, spise og serviceres. Desværre er der nogle få, der forsøger at misbruge ordningen til at blive gift proforma for eventuelt at opnå fordele i EU. Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har lanceret et tiltag der skal stoppe proformaægteskaber. Tiltaget går ud på at oprette en central enhed, der på et skriftligt grundlag, og ved eventuel efterfølgende personlig samtale, skal behandle alle ansøgninger fra udenlandske par, der ønsker at blive gift i Danmark. Jeg og en række andre borgmestre har reageret på dette. Seneste tiltag er, at borgmestrene fra Sønderborg, Langeland, Tønder, Fanø og Ærø får foretræde for Folketingets socialudvalg den 5. april for at fremlægge vores synspunkter. Vi mener i kommunerne, at proformaægteskaber skal bekæmpes, og vi er således enige i målet, og vil meget gerne konstruktivt medvirke til at nå dette. Men vi mener også, at børne- og socialministerens tiltag er unødvendigt bureaukratisk, centralistisk, og det fjerner arbejdspladser fra vores kommuner. Arbejdspladser, som der er stor mangel på i vores kommuner. For os at se, er den bedste løsning at give kommunerne mulighed for at afvise mulige proformaægteskaber og give kommunerne bedre redskaber til at kontrollere de dokumenter, som udenlandske par skal forevise forud for vielsen. Der kunne så eventuelt oprettes en andeninstans centralt, som behandler klager og kontrollerer kommunerne. I Irland har man indført et lignende system, hvor prøvelsen forud for en vielse sker lokalt, og mig bekendt virker denne løsning i Irland. Vi mener, at kommunerne fuldt ud er i stand til også at løfte denne myndighedsopgave og at lave en central statslig instans er mistillid til kommunerne.

Ja, nu skal det ikke lyde som en klagesang og rent jammer, for det er det ikke. Der er som sagt rigtig meget der fungerer godt på Ærø. Kommunalbestyrelsen og vores Turist- og erhvervsforening er i gang med at lave en ny erhvervspolitik og det skrider godt frem. Turist- og erhvervsdirektøren, kommunaldirektøren og jeg er i gang med at besøge erhvervsvirksomheder på Ærø. Det er en god og lærerig proces, hvor vi får viden om den enkelte virksomhed og dens udfordringer. Det er også en god mulighed for virksomhederne til at fortælle, hvad vi som kommune kan gøre bedre. Samtidig er kommunaldirektøren og jeg i gang med at besøge de kommunale institutioner. Det giver os mulighed for input om deres hverdag og de udfordringer, der opleves på institutionerne. Vi mangler endnu en del besøg, men regner med at være færdige før sommerferien.

Der er opsving i Danmark, og mon ikke det også smitter af på Ærø. Jeg har stor tiltro til fremtiden. Kommunen har dygtige og flittige medarbejdere og mine kollegaer i kommunalbestyrelsen er engagerede og samarbejdsvillige.