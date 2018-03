Min Mening: Det handler ikke (kun) om dig

Hvis nogen sagde til os: "Det handler ikke kun om dig", ville de fleste af os vist tage det ilde op. Vi ville opfatte det som om, at vi ikke måtte tage plads. At vi skulle bakke lidt og finde en plads, som var mere passende for os. At vi havde fyldt for meget. Og nu blev vi tilrettevist.

Det er vist heller ikke den sætning, som voksne mennesker hører mest. Selv har jeg senest hørt sætningen blive brugt i et skænderi mellem to minikonfirmander, som ikke kunne komme overens med reglerne i deres leg. Her faldt tilrettevisningen prompte og opfordringen til at huske, at en leg var noget, man var fælles om, blev helt uventet modtaget uden gråd eller surmuleri. Tværtimod. Tilrettevisningen blev mødt af det åbne spørgsmål: "Hvordan vil du så have, vi skal lege?"

Den pågældende minikonfirmand havde altså ikke med vilje styret legen mod de andres vilje. Vedkommende ville bare gerne sørge for, at legen fungerede. Men da de andre protesterede, rettede minikonfirmanden ind, lyttede og huskede på, at leg var en fællesskabssag.

Jeg har siden tit tænkt på minikonfirmandens reaktion. At den på mange måder var så ulig, hvordan vi voksne mennesker ville reagere, hvis vi blev mødt med samme ord. Og hvordan kan det være?

Jeg tror, at det handler om vores opdragelse og opvækst. Nok især os, der tilhører den yngre del af befolkningen. Vi har ikke skullet forholde os ret meget til fællesskabet - vi har ikke skullet kæmpe for det, men blot drage nytte af det. Vi har ikke haft et langt arbejdsliv, hvor vi har betalt vores skat og set, at pengene blev brugt til, at naboens børn kunne gå i skole, at ens gamle mor kunne komme på plejehjem, eller at ens oldefars gravsted var et pænt og velholdt sted. Vi har ikke den referenceramme - vi har nok langt hen ad vejen taget det for givet.

Og måske er det heller ikke så underligt. For unge i dag bliver mødt med alverdens krav til individuel udvikling. Elevplaner, uddannelsesplaner, individuelle lønaftaler, karriereforløb, og jeg kunne blive ved. Fokus i vores tid er på individet. Og det er opslidende. For hvor er der så meget, som jeg skal kunne og have en mening om.

Skærtorsdag er i den kristne kultur fællesskabets dag. Det er dagen, hvor Jesus giver sig hen for fællesskabets skyld. Og jeg synes faktisk, at det er en god dag at sige til sin næste: "Det handler ikke kun om dig - for fællesskabet er bag dig."

Det er hårdt at skulle finde sin vej igennem et helt liv, og vi har brug for hinanden, hvis det skal lykkes. For det kan ikke kun handle om mig selv. Og gud ske tak og lov for det. Det ville være et alt for tungt liv, hvis jeg skulle tage alt på mine egne skuldre. Det kan intet menneske bære.

Fra børn og fulde folk skal man efter sigende høre sandheden, og jeg er min minikonfirmand dybt taknemmelig for at minde mig om, at det ikke handler kun om mig. Det har vi vist alle brug for at høre. Især på Skærtorsdag.