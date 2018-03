Debat: Dårligt sømandskab

Læserbrev: Supplerende bemærkninger til Dorte Hansen og Johannes Irmingers indlæg den 5. marts i FAA vedrørende sejlads i snævert farvand.

Et skib, der er begrænset i sin manøvreevne, skal overholde samtlige vigeregler. Det er så pålagt andre skibe i snævre farvande at efterkomme diverse regler, der tager sigte på at lette passagen.

I snævre farvande skal det manøvrehæmmede skib nedsætte hastigheden, hvis farvandet også besejles af andre skibe. Det skal også kunne efterleve regel 8 (e), "Et skib skal om nødvendigt for at undgå sammenstød eller give mere tid til vurdering af situationen mindske fart eller tage al fart af skibet ved at stoppe eller omskifte fremdrivningsmiddel."

Bestemmelserne vedrørende skibe under 20 meter og sejlskibe kan ikke altid efterleves umiddelbart - derfor bestemmelsen om nedsat hastighed. I forbindelse med passage af broen kan især sejlskibe have vanskeligheder grundet vind og strøm og er derfor at betragte som fartøjer med begrænset manøvreevne. I den øvrige del af Svendborgsund er der sikkert ingen problemer med krydsende og modsatte kurser. Men så kommer vi til medsejlende kurser herunder overhaling. Reglen 13 (a) "Uanset hvad der indeholdes i reglerne i kapitel B, afsnit I og II, skal ethvert skib, der overhaler et andet, gå af vejen for det skib, der overhales."

Det er den jeg i klart sprog benævner "Ubetinget vigepligt". Alle andre regler er tilsidesat.

Jeres bemærkninger om medansvar og behørig udkig osv. er herved tilsidesat. En overhaling må heller ikke finde sted klos på. "Fritidssejlere er ligeså uønskede som søndagsbilister er på vejene", men det er et onde, som erhvervssejlere må affinde sig med og respektere som værende en naturlig del af den maritime trafik. Fremmede erhvervsfartøjer, som jeg har erfaret, efterlever ovenstående. Ønskes en overhaling, skal det ifølge reglen aftales med det fartøj, der skal overhales, regel 9(e)(i). Ovenstående efterleves som regel ikke af færgerne. Dårligt sømandskab.