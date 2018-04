I lederen 22. marts, "Det skal gøre ondt, før det gør godt", skriver redaktionschef Peter Hagmund om den kommende letbane og alle de fortrædeligheder, som den i øjeblikket afstedkommer.

Jeg kan kun give ham ret og ikke kun fysiske problemer for os letbaneplagede odenseanere, men i lige så høj grad de omkostninger der følger. Det er nemlig sådan, at omkostningerne til omlægning af rør og installationer pålægges de kommunale værker og derigennem os borgere via vores forbrug. Altså en ekstraregning ud over sporvognenes samlede budget på ca. 3,5 milliarder kroner. Omkostningerne til forstærkning af broerne i Albanigade, på Middelfartvej og andre steder kommer vel også ud over budgettet.

Løbet er kørt og er derfor ikke mere til diskussion, men det påstås, at letbanen anlæggelse finder sted med en overvældende opbakning. Den påstand skal imidlertid ikke stå upåtalt hen. Det pudsige er nemlig, at lige meget, hvem man møder i de kredse, man færdes i og drøfter projektet med, er det umuligt at finde tilhængere af projektet. Færdes jeg måske i de forkerte fora, eller er der ganske enkelt for lang afstand fra menigmand til beslutningstagerne og til Fyens Stiftstidende, siden vi ser så forskelligt på det? Selv en del fremtrædende forskere og erhvervsfolk, heriblandt odenseanske erhvervsfolk tillader sig at have en anden mening end den påståede opbakning i lederen.

Som sagt: Løbet er kørt, og vi venter spændt på det videre forløb.