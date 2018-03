Svendborg: Byrådspolitiker og medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Morten S. Petersen (DF), har taget sig den frihed at tænke store tanker for Frederiksø og har fået en idé til, hvordan øen kan blive endnu mere brugbar.

DF'eren foreslår, at man kunne indhylle dele af øen med et glasbyggeri, der ville give overdækning fra Spillestedet Kammerateriet, henover Strædet (vejen, der leder om til bagsiden af øen) og over til den anden side vejen, hvor Bogholderiet ligger.

“ Det her er muligheden for at skabe endnu en perle, som man bare skal se, når man er på Sydfyn. Morten S. Petersen (DF), byrådsmedlem

Det overordnede mål er at skabe rum til flere aktiviteter og lokke nye aktører til, forklarer Morten S. Petersen.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er meget glad for Frederiksø og for, at der er kommet masser af liv og glæde herovre. Det er det, jeg gerne vil underbygge, og med det her har vi chancen for at videreudvikle øen, lyder det fra idémanden.

- Jeg vil jo gerne have, at sæsonen for aktivitet på Frederiksø kunne være endnu længere, og med det her projekt ville vi kunne være her 24-7, 365 dage om året, og vi ville kunne lave noget rigtigt fedt i det rum, der bliver skabt derinde.

Han ser for sig, at der kunne være alt fra restaurant til kontorfællesskaber i det nye byggeri.

- Samtidigt ville det fungere som en naturlig mur/afskærmning mellem den kulturelle del af Frederiksø og Petersen & Sørensen, som vi også gerne vil have herovre og værner om, siger han.