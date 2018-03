Min Mening: En sej debattør

"Det står efterhånden klart, at Venstre foretrækker Jylland og jyder og hader København og københavnere. Den kommunale udligning fra København til de jyske kommuner er blevet fuldstændig urimelig og savner enhver dokumentation. Der er ikke længere nogen fornuftig grund til at stemme på Venstre."

Denne svada stod at læse i Politiken den 11. marts, forfattet af en arrig hørsholmborger, som åbenbart ikke ved, at der faktisk også er noget, der hedder Fyn og diverse mange herlige øer. Mens krigene raser ude i verden, har vi vores egen lille borgerkrig her i andedammen. En krig om penge og ulighed.

“ Heldigvis kommer så Mads Kastrup som prinsen på den hvide hest ridende ind i debatten

Debattør og venstremand Jarl Cordua er enig. I Deadline på DR2 har han hidset sig op og kommet med den gruelige trussel, at han ved et muligt folketingsvalg vil stemme blankt. Og ikke bare udligningsordningen men i høj grad også udflytningen af statslige arbejdspladser er en svær torn i hovedstadsfolkets øje.

Det kunne man blandt andet høre i udsendelsen Søndagsfrokosten på radioens P1 for nogle uger siden. I panelet sad tre kloge hoveder og diskuterede emnet, nemlig Bettina Post (BP), borgerrådgiver, Amalie Lyhne (AL), cand. scient. pol. og skribent for Børsen, samt Mads Kastrup (MK), opinionsredaktør på Ekstra Bladet.

Som to onde feer lagde kvinderne stærkt ud.

BP: "Der er tale om hovedløse udflytninger, som der ikke er nogen som helst begrundelse for. Det har kostet 800 millioner, og man kan godt diskutere, om det har været pengene værd. Det handler jo bare om at fedte for vælgerne, og det har vi alle sammen regnet ud."

AL: "Det er simpelt hen pinligt. De institutioner er altafgørende, og der vil gå mange, mange år, før de er oppe at køre. Der vil blive et mægtigt kompetencetab, fordi der ikke er ret mange, der vil flytte med. Det er da ikke så sørgeligt, at vi har en hovedstad, hvor det meste sker. Udflytning er noget mærkeligt lighedstyranni."

Heldigvis kommer så Mads Kastrup som prinsen på den hvide hest ridende ind i debatten: "Nu skal I lige huske på, at provinsen ser ud, som den gør, fordi Lars Løkke Rasmussen i 2006 lavede den reform, der lagde kommunerne sammen og nedlagde amterne. I provinsbyerne er et helt akademisk lag forsvundet, hvilket han indirekte er skyld i, og nu kommer han så med offergaver for at bede om bod og bedring og vælgerne tilbage. Runde to er nok irrationel og uigennemtænkt, men det får mig ikke til generelt at synes, at udflytning er en dårlig ide."

Hvortil BP, som førhen har været min gode fe, og nu pludselig bliver det igen, udbryder: "Tak fordi du gjorde mig opmærksom på det. Det er en virkelig god pointe, du har dér. Det har jeg slet ikke tænkt på."

Sejt! En debattør, der for åben mikrofon tilslutter sig modstanderens argumenter. Hvornår har vi set en politiker gøre det? Vist ikke siden Jens Otto Krags "Man har et standpunkt, til man tager et nyt."