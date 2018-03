Debat: Lad os få mest muligt ud af opsvinget

Læserbrev: Så blev det officielt: Lige nu er der rekordmange danskere i sving. Ikke færre end 2.278.000 danske lønmodtagere er der ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Det er der alle mulige gode grunde til at glæde sig over. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) konstaterer, at beskæftigelsesrekorden med syvtommersøm slår fast, at det går godt i Danmark. Det har han helt ret i.

Men det er bekymrende, at ledige kun i lille udstrækning har bidraget til at løfte beskæftigelsen, og den vigende afgang fra ledighed til job lægger rent ud sagt gift ud for en fortsat økonomisk vækst. For lige nu er der tusindvis af virksomheder, som mangler arbejdskraft, og det er svært at se, at den i nævneværdig grad skal komme fra ledighedsreserven, siden det ikke har været tilfældet indtil nu.

Når en virksomhed mangler arbejdskraft, så er der en risiko for, at de må sige nej til ordrer. Det betyder, at ordren kan blive helt droppet, eller at ordren ender i udlandet. Ved begge tilfælde går Danmark glip af vækst og arbejdspladser. Vi er altså i et opsving, men der er en risiko for, at opsvinget løber tør for arbejdskraft. Derfor må der handles.

Vi kan for eksempel se på muligheden for at lempe adgangen for udenlandsk arbejdskraft, få flere ledige i sving, få flere til at arbejde længere og så videre. Mulighederne er mange i forhold til at sikre, at vi får mest muligt ud af opsvinget.