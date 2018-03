Efter et indbrud mandag aften i Svendborg har Fyns Politi anholdt en mand og en kvinde, som er mistænkt for at stå bag.

Svendborg: Klokken 22.00 løb anmeldelsen ind hos Fyns Politi. Uheldige beboere i en lejlighed i Jægermarken i Svendborg havde haft indbrud. Væk var deres fladskærms-tv, kunne de konstatere.

Der gik dog kun lidt over to timer, før politiet mente at vide, hvem der havde stået bag. Og klokken 00.25 rykkede patruljer ud til en anden adresse i området, hvor politiet anholdt en kvinde og en mand, begge 34 år.

- Vi finder frem til dem ud fra den efterforskning, vi laver på stedet. Jeg kan ikke gå nærmere ind i, hvad det er, men ud fra de oplysninger tænker vi, at der kan være tale om de her to, siger Lars Thede, vagtchef ved Fyns Politi.

Manden er kendt af politiet i forvejen. Hvorvidt kvinden også er det, ved vagtchefen ikke.

I lejligheden fandt politiet dog ikke fladskærmsfjernsynet, men de to er stadig mistænkte, fortæller vagtchefen. Og til gengæld var der en række andre genstande, ikke fra det pågældende tyveri, men som vagtchefen betegner som tyvekoster:

- Nu skal vi så have lavet noget videre undersøgelse og finde ud af, hvor de stammer fra, siger han.

Manden og kvinden sidder nu på politigården i Odense, hvor de afhøres i løbet af formiddagen. Samtidig vil der tirsdag formiddag blive lavet en juridisk vurdering af, hvorvidt politiet går videre med sagen og fremstiller de to i et grundlovsforhør, forklarer vagtchef Lars Thede.