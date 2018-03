Man prøver at lave et skræmmebillede, siger motorcykelformand efter ulykkestal fra Rådet for Sikker Trafik.

Rådet for Sikker Trafik bygger deres råd til motorcykler på myter og gamle data.

Sådan lyder det fra Rolf Skovløkke, der er formand ved Danske Motorcyklister (DMC).

Han reagerer på en pressemeddelelse, som rådet sendte ud i anledningen af, at motorcykelsæsonen begynder.

- Der bliver misbrugt nogle tal på en måde, som jeg er utilfreds med, siger han.

Det fremgår i rådets meddelelse, at risikoen for at blive dræbt eller alvorligt skadet er mindst 50 gange større, når man kører på motorcykel end i bil.

Rådet henviser til en undersøgelse fra Transport DTU.

Det får Rådet, FDM og politiet til at opfordre motorcyklister til at køre mere forsigtigt og bilister til at være opmærksomme.

Men det tal er forkert, slår Rolf Skovløkke fast. For der bliver kørt langt flere kilometer på motorcykel, end tallene viser, mener han.

Faktisk bør det nedjusteres til, at risikoen er 12 gange større, mener formanden.

- Der er det antal uheld og ulykker, der bliver registreret. Det er korrekt, og det kan vi ikke lave om på.

- Men det, vi kan sætte en finger på, er, at de ikke har angivet frekvensen i forhold til det antal kilometer, som folk reelt kører, siger han.

Tallene bygger ifølge formanden på data om kørte kilometer per år, som er gamle og indsamlet ved vejkantundersøgelser fra 2009 fra Havarikommissionen.

Men i de undersøgelser bliver meget få motorcykler registreret, påpeger han.

- Nogle gange er det under 100, siger formanden.

Den anvendte undersøgelse viser, at uheldsfrekvensen ligger på 1800 kilometer om året, påpeger formanden.

Men han henviser til undersøgelser, der er foretaget af organisationerne selv, der ifølge ham er langt mere sandfærdige.

I 2012 viste en undersøgelse med 1881 indberetninger ifølge Skovløkke, at uheldsfrekvensen lå på 8214 kilometer.

- Det er cirka fire gange mere end de officielle tal, siger han.

- Man prøver at lave et skræmmebillede, som ikke eksisterer. Det er jeg mildt sagt utilfreds med, siger han.

Rolf Skovløkke, der selv er medlem af Rådet for Sikker Trafik, erkender, at der er en risiko ved at køre motorcykel.

Men den er ikke så stor, som det fremstår, påpeger han.