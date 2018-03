FREDERICIA

Hver uge mødes en gruppe ledige i netværket 50+ Senior Erhverv Fredericia. Fælles for dem er, at de er over 50 og langt fra føler sig færdige på arbejdsmarkedet. Men er arbejdsmarkedet færdigt med dem?

Danmark mangler arbejdskraft - vi kan ikke få folk nok, klager virksomhederne. Manglende hænder er den største trussel mod fremtidig vækst, buldrer økonomer. Vi skal vænne os til at blive på arbejdsmarkedet i længere tid - i fremtiden mindst til de 68 år, mener politikerne. Alligevel er der i dag masser af arbejdssøgende, som har svært ved at finde et job, selv om de er velkvalificerede og gerne vil. Det forsøger det landsdækkende netværk 50+ Senior Erhverv Danmark at lave om på. Netværket tæller 22 lokalafdelinger, som alle arbejder for at få flere seniorer tilbage på arbejdsmarkedet. “ Vi fortæller virksomhederne, at hos os kan de rekruttere gratis. Vi har en cv-database med diverse profiler - og hvis de finder en interessant profil gennem os, behøver de ikke bruge penge på en jobannonce. Birgit Petersen, formand Og det er sværere at finde beskæftigelse, når man rammer de 50, lyder det fra formand Birgit Pedersen fra netværket i Fredericia. Flere af de cirka 170 aktive medlemmer af Fredericia-netværket har været ledige i en længere periode. Nogle har skrevet hundredvis af ansøgninger til job, de er dybt kvalificerede til - men i mange tilfælde uden overhovedet at nå til samtale.

Mindst syv gode arbejdsår tilbage

En af dem er den 59-årige Alex Lauridsen. Han har lang erhvervskarriere bag sig og har bred erfaring fra stillinger i både det private erhvervsliv og i det offentlige. Oprindelig er han uddannet merkonom med speciale i markedsføring og eksport. Siden valgte han at skifte retning og uddannede sig til pædagog, og for et år siden afsluttede han en kandidatuddannelse i sociologi fra Aarhus Universitet, men siden har karrieren stået stille. - Jeg vil mene, at jeg har i hvert fald syv gode år i mig endnu, jeg er ikke kræsen, men søger bredt. Jeg har styrker inden for flere områder, som er relevante for både private virksomheder, kommuner og amter, og jeg har sendt mindst 170 ansøgninger, indtil videre uden at komme til jobsamtale, fortæller han. I begyndelsen var han optimist, men det tærer på humøret at få det ene afslag efter det andet, skønt han godt ved, at han er oppe imod dygtige - og yngre - kræfter. - Når man som jeg har søgt og søgt - og det fik du ikke, det job fik du heller ikke, du blev ikke engang kaldt til en samtale, selv om du lever op til alle krav i stillingsopslaget, så mister du lidt pusten, siger han. Derfor har han det seneste år involveret sig i 50+ Senior Erhverv Fredericia, hvor han har valgt at blive en del af virksomhedsgruppen. Gruppen opsøger hver uge mindst tre private og offentlige virksomheder for at gøre reklame for de cirka 170 aktive jobsøgende, som netværket tæller.

Cirka 60 kom i job

I databasen hos 50+ Senior Erhverv Fredericia har man et bredt udsnit af jobsøgende - lige fra ledige, som søger et fuldtidsjob til flexjobbere, som ikke føler sig færdige med arbejdsmarkedet. Mange er akademikere, mens især regnskabsuddannede og håndværkere hurtigere kommer i job. Senior Netværk Fredericia har ingen statistik over, hvor mange ansættelser, som netværket direkte kan tage æren for, men i hvert fald 60 ledige seniorer kom i job sidste år, og hun forventer, at man i år når op på cirka det samme antal. - Som senior på arbejdsmarkedet er man måske mere sikker i sit job end en yngre, nyansat kollega, men er man først uden for arbejdsmarkedet, bliver man fyret eller af andre grunde ramt af ledighed, er det statistisk meget sværere at komme tilbage, end det er, hvis man er under de 50. Derfor er det nødvendigt at gøre en ekstra indsats for seniorerne. - Selvom man er fyldt 60, er det jo ikke ensbetydende med, at man gider gå derhjemme og nippe blomster og bage boller, tilføjer Birgit Petersen, som selv mistede sit job i en sen alder, valgte at gå på efterløn, da hun efter et års ledighed nåede efterlønsalderen, og nu er engageret i 50+ Senior Erhverv Danmark og bruger cirka 10 timer ugentligt på sin formandspost.

Alex giver ikke op