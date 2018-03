Lillerød - OBK 2-4

Badminton. OBK har indstillet sigtemålet mod en fornyelse af billetten til Badmintonligaen. Fynboerne fulgte førsterundesejren mod Langhøj op med at nappe alle tre point i Lillerød.

Matchen blev faktisk ligeså spændende, som man kunne forvente. Steffen Rasmussen fortsatte de flotte takter fra sidste runde og vandt en forholdsvis sikker sejr i 1. herresingle. Damedoublen blev en tæt affære, men til sidst måtte OBK-spillerne bøje sig for Tine Bauns store rutine.

De to talenter, Emil Hybel og Frederik Søgaard, fik forløst deres potentiale og tog sejren i herredouble. Det kunne Airi Mikkela desværre ikke kopiere i damesinglen, og dermed udlignede hjemmeholdet endnu en gang.

Så skulle det hele afgøres i henholdsvis mixdouble, hvor den til tider udskældte svenske lejesvend, Richardt Eidestedt og Celine Juel, er lidt af en lottokupon og i 2. herresingle, hvor Patrick Bjerregaard altid er garant for fight. Fynboerne satte tingene på plads og tog sejren i begge opgør og kunne derfor sætte yderligere tre point ind på kontoen. Samtidig flaskede det sig sådan, at Værløse tog alle tre point i Langhøj. Det betyder, at OBK efter to uf af seks runder allerede er seks point foran Langhøj, der er placeret på den kedelige plads uden for de to pladser, der giver en sæson i landets fineste række.(bendix)