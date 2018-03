DM-semifinale

Middelfart vandt 3-0 over Hvidovre efter tre tætte sæt og er i DM-finalen for første gang i tre år.

Volleyball: Middelfart Volleyballklub havde mandag aften klubbens største stund i flere år. For første gang siden 2015 er Middelfart VK i DM-finalerne efter en sejr på 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) over forhåndsfavoritterne fra Hvidovre, der sluttede på andenpladsen i grundspillet, en plads bedre end Middelfart.

Men det vestfynske hold viste moral og mentalt overskud til at komme stærkt igen efter at have tabt den første semifinale på hjemmebane forrige søndag. Middelfart rejste sig og vandt de to næste kampe på udebane, og mandag aften gjorde Middelfarts unge hold arbejdet færdigt hjemme i Lillebæltshallen foran 363 tilskuere. Sejren sikrer Middelfart videre adgang til finalerne med 3-1 i kampe.

Middelfart-Hvidovre 3-0 Volleyligaen, mænd, DM-semifinale, 4. kamp.Sætcifre: 25-21, 25-23, 25-23.



Bemærkninger: Middelfart videre til DM-finalerne med 3-1 i kampe.



Modstanderen i DM-finalerne bliver Gentofte. Der spilles bedst af fem kampe i finalerne, og første kamp spilles søndag 8. april.

Hvidovre kom ellers bedst fra start og førte 9-6 og 20-17 i første sæt. Men på flere angrebspoint af amerikanske Nicholas Hunt fik Middelfart scoret fem point i træk til 22-20 og sætsejr 25-21.

I andet sæt var Middelfart foran 13-9 og 18-14, men Hvidovre nåede op på 20-20 og 23-23. Men på to angrebsslag af 20-årige Nikolaj Hjorth vandt Middelfart sættet 25-23.

Hvidovre kom foran 13-8 og 18-12 i tredje sæt, men Middelfart scorede seks point i træk til 18-18, og de to hold fulgtes ad til 23-23. Middelfart vandt de to sidste bolde på en servefejl af Hvidovre og en vundet blokade af Jacob Stein Brinck på matchbolden.

Nikolaj Hjorth blev topscorer for Middelfart med 14 point. Nicholas Hunt og Jacob Stein Brinck scorede 13 point hver.

Finalemodstanderen bliver den suveræne vinder af grundspillet, Gentofte, der mandag aften vandt den fjerde semifinale over Marienlyst og dermed gik videre med 3-1 i kampe.