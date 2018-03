En rørt Torsten Laen hyldet i Bavnehøj Arena før GOG's pokalkamp mandag aften, men det fik ikke de gule til at give ved dørene, da Ajax fra 1. division blev kørt over med 36-21.

- En af grundene til, at Lasse og Magnus ikke er med i København er netop, at de skal blive klar til Aalborg onsdag aften, sagde GOG-cheftræner Nicolej Krickau til Sport Fyn før pokalopgøret.

GOG var draget til København uden profilerne Lasse Kronborg og Magnus Jøndal, der begge var ramt af sygdom. Spørgsmålet er nu, om de to profiler bliver klar til onsdag aftens kamp i Aalborg - den sidste kamp i ligaens grundspil. En sejr til GOG i det nordjyske vil betyde, at fynboerne vinder grundspillet foran Skjern Håndbold og kvalificerer sig til næste sæsons Champions League. Og får fordel af hjemmebane i DM-slutspillet.

GOG's stregprofil Torsten Laen meldte for kort tid siden ud, at hans karriere slutter efter denne sæson. Før kampen i Bavnehøj Arena blev en rørt Laen hyldet af publikum for sin store karriere, der også omfatter stærke kampe for landsholdet. Stregspilleren fik overrakt både blomster og vin.

- En stærk og flot gestus fra Ajax og klubbens publikum, slår Nicolej Krickau fast.

Hjemmeholdet startede ud med et særdeles aggressivt forsvarsspil og spillede i øvrigt det meste af kampen syv mod seks.

- Vi skulle lige finde vore fødder over for Ajax' taktiske greb. Men ellers gik det jo som planlagt, lød det fra Krickau, der med tilfredshed kunne notere sig, at ingen af hans spillere kom til skade i pokalkampen.