DM-kvartfinale

Desuden var den amerikanske guard Terrell Harris flyvende for Rabbits i første halvleg, hvor han med hurtige opløb eller gode skud fik lagt massser af point i kurven. 18 point scorede Terrell Harris i første halvleg, og det var stærkt medvirkende til at give Rabbits en pauseføring på 42-37.

Den amerikanske forward Michael Moore, der med blot fire og tre point i de to første kvartfinaler havde været nærmest usynlig trods næsten fuld spilletid i begge kampe, var denne gang langt mere aggressiv og viste, at han godt kan finde vejen til kurven.

Rabbits tabte klart i alle tre kvartfinaler, og efter nederlag på 15 point i de to første kampe blev det denne mandag aften til et nederlag på 18 point.

Svendborg Rabbits er allerede sendt på sommerferie i slutningen af marts efter endnu et nederlag til Næstved, der med en hjemmesejr på 96-78 vandt kvartfinaleserien 3-0. Dermed fik Næstved revanche for sidste års nederlag, hvor Rabbits vandt 3-0 i serien.

Derfra gik Rabbits i stå. Næstved scorede 13 point i træk på stærke angreb mod kurven af Kazembe Abif og hurtige scoringer af Troy Franklin til 52-44, og selv om Rabbits nåede op til kun at være to point bagud, 54-52, så havde Næstved det mentale overtag,

Jacob Enevold Jensen kæmpede ihærdigt under kurven, men den 215 cm høje Rabbits-center havde ikke videre held med sine afslutninger. Han scorede blot to point på de to straffekast, han bragte Rabbits foran 44-39 i starten af anden halvleg.

Næstved havde Chris Gabriel med igen efter karantæne, og den 211 cm høje sydafrikaner fik allerede i første minut af anden halvleg sin fjerde fejl. Men Rabbits formåede ikke at fremprovokere den femte fejl til Gabriel, der ville have sendt ham ud af kampen.

Frustrationerne i Svendborg-lejren blev større og større, og den italienske cheftræner, Luca Ciaboco, brokkede sig til sin anden tekniske fejl, og assistenttræner Antonio Porta havde i første halvleg også havde fået en teknisk fejl. Farvel og tak til Luca Ciaboco, der måtte forlade Arena Næstved med syv minutter igen ved stillingen 70-63, og mon ikke også det var hans farvel til Svendborg Rabbits.

Luca Ciaboco kom til Svendborg inden denne sæson, og italieneren har ikke været nogen succes, selv om spillermaterialet har set ganske lovende ud. Rabbits sluttede blot på en sjetteplads i grundspillet efter flere store nederlag, og regner man de tre kvartfinaler med har Rabbits kun vundet hver tredje kamp i denne sæson. Det er blevet til otte sejre og 16 nederlag i denne sæson for Svendborg Rabbits, der i sidste sæson vandt bronze med islandske Arnar Gudjonsson som cheftræner.

I stedet for den bortviste Ciaboco overtog Antonio Porta styringen som cheftræner, men Rabbits-spillerne var drænet for kræfter og energi.

Næstved-spillerne cruisede sikkert sejren hjem til 96-78. Rabbits-spillerne bør inden turen hjem til Sydfyn tage en lille omvej og slå et smut forbi Holme-Olstrup nogle få kilometer øst for Næstved. Her ligger Bonbonland, hvor man kan more sig i den sommerferie, der bliver rigelig lang for kaninerne.