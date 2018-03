fredning

Trelde: Et flertal i byrådet har besluttet at stå side om side med Danmarks Naturfredningsforening og rejse en fredningssag på de private skove i Trelde.

Men modstanderne har ikke tænkt sig at stoppe bestræbelserne mod fredningen.

- Jeg vil slås for, at der ikke sker en fredning. Der er ingen grund til at pålægge hverken skovejerne eller kommunen de ekstra byrder ved at gennemføre en fredning. Jeg har været i kontakt med miljøminister Esben Lunde Larsen (V), og han har henvist mig til miljøordfører Erling Bonnesen, som nu har været ude at tale med skovejerne. Jeg håber, at det kan være med til at sætte fokus på det urimelige i, at man ud af det blå rejser en fredningssag, siger Kenny Bruun Olsen (V).

“ Indtil videre har Socialdemokraterne sagt ja til at være medrejser af fredningen, men hvad mener de egentlig. Er de for eller imod en fredning af skovene? Byrådsmedlem Karsten Byrgesen

Han forsøgte i byrådssalen at overbevise flere politikere om at undlade at gå med i arbejdet med et fredningsforslag for skovene. Han mener, at det svækker skovejernes sag, hvis kommunen står som medrejser af fredningen.